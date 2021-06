S.T.A.L.K.E.R. 2 erscheint zuerst auf Xbox XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 11:45 Uhr

Am 28. April 2022 machen wir einen Ausflug in radioaktive Gefilde - in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Das Spiel wird zuerst auf der Xbox Series X/S und dem PC erscheinen. Und wie sieht's mit Gameplay aus? Das gab es ebenfalls in einem Trailer zu sehen.

Ihr wollt noch ein paar Infos zu S.T.A.L.K.E.R. 2? Dann schaut euch den Trailer genau an und achtet auf folgende Dinge:

Kennt ihr den Sumpf mit dem zerfallenen Aussichtsturm? Habt ihr S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky gespielt, dürfte euch der Ort bekannt vorkommen.

Der Name des ausgefallenen Detektors: Gilka, ukrainisch für "ein Stock".

Das blaue etwas, was Skif aufhebt? Ein Artefakt namens Jelly - stellt Ausdauer wieder her.

Genau bei der Schießerei in der Chemiefabrik hingesehen? Ihr könnt dort eine neue Fraktion erkennen.

In der Szene, in der der Mann tanzt, sind wir in einem Versteck in der Stadt Tschernobyl-2, nicht weit von Pripyat entfernt.

Die letzte Person, die zu uns im Trailer spricht ist Serienschöpfer Sergiy Grygorovych.

S.T.A.L.K.E.R. 2 wird zum Launch auch im Game Pass enthalten sein!

Quelle: Microsoft