Runter von der Couch - der Pro Gymnast Simulator ist da XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 18:30 Uhr

Wir haben es euch vorab mitgeteilt, jetzt ist er da: der Pro Gymnast Simulator. Auf der Switch, Xbox One und Xbox Series X/S wird jetzt also geschwitzt, statt nur am Controller gedrückt... oder vielleicht auch nicht.

Der neue Trailer sollte jedenfalls aufzeigen, was euch erwartet. Freut euch auf diese Features:

Vollständige Körperkontrolle

Unlimitierte Kombo-Moves

Herausforderndes Gameplay

Erschaffen von einem erfahrenen Turner

Quelle: RedDeer.games