Pro Gymnast Simulator macht euch nächste Woche fit XBU TNT2808 am Mo, 06.06.2022, 11:00 Uhr

Gymnastik ist anspruchsvoll - wie euch der Pro Gymnast Simulator ab dem 10. Juni auf Switch, Xbox One und Xbox Series X/S beweisen will. Ihr müsst an euch arbeiten und niemals aufgeben, denn jedem Erfolg geht auch ein Misserfolg voraus.

Freut euch auf folgende Features:

Vollständige Körperkontrolle

Unlimitierte Kombo-Moves

Herausforderndes Gameplay

Erschaffen von einem erfahrenen Turner

Quelle: RedDeer.games