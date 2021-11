RPG Ruined King: A League of Legends Story erhältlich XBU TNT2808 am Do, 18.11.2021, 08:45 Uhr

Zwar gibt es League of Legends nicht für die Konsolen, der Singleplayer-Rollenspielableger Ruined King: A League of Legends Story schafft es aber trotzdem auf die Konsolen und kann ab sofort für Xbox One, PS4, Switch und PC heruntergeladen werden. Euch erwartet ein comichaftes rundenbasiertes Erlebnis,

Die Handlung von Ruined King findet in zwei Regionen von Runeterra statt: In Bilgewasser, einer lebhaften Hafenstadt, die Heimat von Seemonsterjägern, Dockgangs und Schmugglern aus der gesamten erforschten Welt ist, und auf den Schatteninseln, einem verfluchten Land, umhüllt von dem tödlichen schwarzen Nebel, der alles verdirbt, was mit ihm in Berührung kommt. Um einen gemeinsamen und geheimnisvollen Gegner zu besiegen, müssen die Spieler*innen eine ungewöhnliche Gruppe aus beliebten League of Legends-Champions bilden – Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri und Pyke.

Ruined King ist für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC via Steam, GOG.com und den Epic Games Store erhältlich. Bald wird es den Titel auch für die PS5 und Xbox Series X|S. geben. Wer bereits für die PS4 und Xbox One erworben hat, kann später ein kostenloses Upgrade für seine vorhandene Version beziehen. Die aktuelle Version ist auch mit der PS5 und Xbox Series X|S kompatibel.

Ruined King: A League of Legends Story ist jetzt für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC über Steam, GOG.com und den Epic Games Store für 29,99 € erhältlich. Bald wird es den Titel für PS5 und Xbox Series X|S. geben.

Eine digitale Deluxe Edition ist ebenfalls auf jeder Plattform für 39,99 € erhältlich und enthält Zerstörung-Skins für jeden Charakter, das Startpaket „Zerstörung“ und zusätzliche Gegenstände.

Die physische Collector‘s Edition ist für 129,99 € erhältlich und enthält ein Artbook, eine exklusive Zeichnung von Joe Madureira, einen 12"-Vinyl-Soundtrack, eine Stoffkarte von Bilgewasser, ein Notizbuch und einen Stift sowie eine Bilgewasser-Tasse.

Alle, die Ruined King: A League of Legends Story in den ersten 30 Tagen nach der Veröffentlichung kaufen, erhalten das Manamune-Schwert als Waffe im Spiel für Yasuo – egal, ob sie die Standard, Deluxe, oder Collector’s Edition kaufen.

Die PS4-Version von Ruined King beinhaltet ein kostenloses Upgrade auf die digitale PS5-Version, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheint. Die Xbox-Version von Ruined King nutzt Smart Delivery und ermöglicht Zugang zur Xbox One-Version und zur Xbox Series X|S-Version, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheint.

Quelle: Riot Forge