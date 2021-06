Rote Flut am Himmel von War Thunder Amortis am Do, 03.06.2021, 17:00 Uhr

Wolltet ihr schon immer im Cockpit MiG-23M-Kampfjets in den Kampf ziehen? Dann dürfte das neue Update von War Thunder euren Geschmack entsprechen welches ab sofort verfügbar ist.

Was bringt uns die Rote Flut?

Es fügt dem Spiel Rang VII für die Luftfahrt-Technikbäume hinzu, einschließlich der sowjetischen MiG-23M und der chinesischen J-7E-Kampfjets, sowie Dutzende anderer Militärfahrzeuge, z.B. den sowjetischen taktischen Bomber Yak-28B, den modernen russischen T-80BVM-Panzer, den deutschen Marder A1 APC, den franko-finnischen ITO 90M SAM und das italienische Dante Alighieri Schlachtschiff. Es gibt jetzt mehr als 2000 echte Boden-, Luft- und Seekriegsmaschinen im Spiel! Der Nuklearexplosions-Effekt zerstört jetzt realistisch Gebäude in Echtzeit, es gibt zwei neue Karten (Rote Wüste und Versunkene Stadt), und die Kommandantenvisiere für Bodenfahrzeuge, die im echten Leben mit einem solchen Gerät ausgestattet sind, werden jetzt vollständig simuliert.

Die Einführung von Flugzeugen auf Rang VII ist ein wichtiger Schritt für War Thunder, der es dem Spiel ermöglicht, sich von Kampfjets aus der Ära des Vietnamkriegs, wie MiG-21 und F-4 Phantom II, weiterzuentwickeln und in zukünftigen Updates schrittweise noch mehr moderne Maschinen hinzuzufügen.

Weitere Neuheiten des Updates

Das Red Skies-Update bringt auch die Simulation eines nuklearen Explosionseffekts. Dadurch kann der Spieler die Explosion, welche die Gebäude auf einer beliebigen Karte einebnet, aus verschiedenen Blickwinkeln beobachten. Der neue Algorithmus generiert den Atompilz, Kondensationskuppeln und die Druckwelle, die realistisch mit dem Himmel und den Objekten auf der Karte interagiert. Taktische Nuklearwaffen wurden dem Spiel mit dem Update "New Power" hinzugefügt. In einer Situation, in der das Team als Ganzes schlecht kämpft, kann ein einzelner Held genug Punkte erzielen, um in einem strategischen Bomber zu ins Gefecht einzusteigen und mit einem einzigen erfolgreichen Schlag den Sieg auf seine Seite zu bringen.

Quelle: Gaijin Entertainment