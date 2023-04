Roller Champions startet die neue Season Wild Ones XBU MrHyde am Mi, 05.04.2023, 15:00 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass die neueste Season von Roller Champions mit dem Namen "Wild Ones" jetzt verfügbar ist. Die Spieler können drei neue Arenen entdecken und mit einem aktualisierten Fortschritt-System neue Anpassungsgegenstände freischalten. Die Arenen heißen Verborgener Cenote, Gefallener Tempel und Verlorene Zivilisation.



Zudem kehren in dieser Season alle Karten aus den vorherigen Seasons zurück und sind im Spiel über das Standard-Matchmaking und die anpassbaren Matches spielbar. Darüber hinaus bietet Wild Ones ein neues Fortschritt-System: Wünsch-dir-was. Dieses neue System ermöglicht es den Spielenden, den Gegenstand im Laden auszuwählen, den sie mit ihren Fans erspielen wollen, wodurch das vordefinierte Belohnungssystem abgeschafft wird und ihre Vorlieben berücksichtigt werden.



Das Motto Wild Ones findet sich auch in den neuen Anpassungsgegenständen für den Spieler-Charakter wider - wie einer fleischfressenden Pflanze, einem Gorillakostüm, einem uralten Krieger und vielem mehr. Diese kann man ​ ber das "Wünsch-dir-was"-System oder mit Wheels verdienen.

Quelle: Ubisoft