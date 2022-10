Der Weg des Drachen ist in Roller Champions verfügbar XBU MrHyde am Di, 04.10.2022, 14:40 Uhr

Ubisoft gab heute bekannt, dass „Der Weg des Drachen”, die neueste Season von Roller Champions, ab sofort für alle Spieler verfügbar ist. „Der Weg des Drachen” ist auf Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Windows PC kostenfrei spielbar.



Die offiziellen Infos dazu:



ie Roller Champions Community wird ab dem 4. Oktober das Thema der neuen Season entdecken können, welche von Kampfsportarten sowie uralten Traditionen aus Asien inspiriert ist. „Der Weg des Drachen” bringt neue thematische Karten sowie technische Verbesserungen wie vollständige plattformübergreifende Funktionen und einen verbesserten Zeitplan für Modi und Minispiele mit sich.

​

​Spieler:innen können ihre Fähigkeiten in der brandneuen Bangkok-Arena, dem Zen-Tempel und dem Drachentempel verfeinern. Damit Spieler:innen die neuen Umgebungen von „Der Weg des Drachen” in vollem Umfang erleben können, werden in den ersten zwei Wochen ab dem 4. Oktober nur diese drei neuen Arenen zur Verfügung stehen. Danach werden alle Arenen der vorherigen Seasons wieder verfügbar sein.

​

​In dieser neuen Season steht Spieler:innen die Möglichkeit offen, Freunde mithilfe der Cross-Play-Funktion zu einem Spiel einzuladen, unabhängig von der Plattform, die benutzt wird. „Der Weg des Drachen” hat auch das Matchmaking und die Stabilität des Spiels verbessert, um ein besseres und reibungsloseres Erlebnis als je zuvor zu schaffen.

​

​Um die Routine der Spieler aufzufrischen, wird es in jeder Woche von „Der Weg des Drachen” einen anderen Modus oder ein anderes Skatepark-Minispiel geben. Diese Modi werden Spieler:innen weiterhin mit Fans belohnen und zu dem Fortschritt des Roller Passes beitragen. Die neue Season bietet zudem mehr thematische Charaktere, sogenannte Superstars, die jetzt mit ihren eigenen angepassten Hintergründen kommen. In „Der Weg des Drachen” erwarten Spieler:innen mehr von diesen Charakteren als jemals zuvor.

Quelle: Ubisoft