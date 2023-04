Roboter mit Atomherz attackieren War Thunder XBU MrHyde am Di, 04.04.2023, 15:00 Uhr

Gaijin Entertainment kündigt an, dass das Online-Fahrzeugkampfspiel War Thunder den Forschungsbaum der sowjetischen Roboter erhalten wird. Diese Maschinen werden mit Hilfe von einzigartigen Dokumenten, die vom Entwickler des Shooter-Spiels Atomic Heart zur Verfügung gestellt wurden, sorgfältig nachgebaut.



Die sowjetischen Roboter werden definitiv gut in die Welt von War Thunder passen und eine einzigartige Rolle in den Schlachten spielen. Der Schweißroboter MA-9 Belyash zum Beispiel ist Schimpansen nachempfunden, die auch an senkrechten Flächen leicht klettern können, was ihn zu einem perfekten Aufklärer macht. Der für Reparatur- und Bauarbeiten konzipierte NA-T256 Natasha ist mit einem Jetpack ausgestattet, mit dem er senkrecht starten und eine Geschwindigkeit von bis zu 95 km/h erreichen kann. Außerdem ist er mit Antipersonenminen, einem Raketenwerfer und einem Katjuscha-3.0-Mehrfachraketenwerfer bewaffnet, was ihn bei der Unterstützung unverzichtbar macht. Auch Luftkampfgeräte wie der MTU-7 Bumblebee-Truck mit Lasersystem oder eine kleine mobile Drohne LUC-1 Owl mit ShKAS-Maschinengewehren sind in der Auswahl zahlreich vertreten. In War Thunder werden all diese Roboter den Spielern eine völlig neue Erfahrung durch die einzigartige Interaktion mit den geliebten Robotern von Atomic Heart bieten.

Quelle: Gaijin Entertainment