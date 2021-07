RoboCop: Rogue City mit Teaser angekündigt XBU TNT2808 am Do, 08.07.2021, 13:00 Uhr

In die Haut des metallenen Polizisten zu schlüpfen ist euer Traum? Dann könnt ihr euch auf RoboCop: Rogue City freuen, das für PC und Konsolen erscheinen soll. Einen Haken gibt es allerdings: Der Release ist für das Jahr 2023 geplant.

Wir müssen also noch ein wenig warten, eh die Zusammenarbeit von NACON und Metro Goldwyn Mayer Früchte tragen wird. Verantwortlich für die Umsetzung ist das Studio Teyon, die auch Terminator: Resistance entwickelt haben.

Was wir bisher zu RoboCop: Rogue City wissen? Nicht viel. Scheinbar orientiert man sich an den ersten drei Filmen und will eine brandneue Story bieten. Zudem soll das Spiel sehr genau die DNA des Franchises treffen.

Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, wir halten die Augen für euch offen!

Quelle: NACON