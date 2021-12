Road to Weird West: Episode 2 ist online XBU MrHyde am Do, 16.12.2021, 15:00 Uhr

Devolver Digital und WolfEye Studios haben das zweite ihrer "Road to Weird West"-Videos veröffentlicht. Dieses Mal führt Creative Director Raf Colantonio durch die Simulationselemente des Immersiv-Sim-Rollenspiels. Am 11. Januar erscheint der Titel u.a. via Xbox Game Pass für unsere Konsolen.



Entdeckt eine düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, wo sich Gesetzeshüter und Revolverhelden das Land mit fantastischen Kreaturen teilen. Erlebt die Entstehungsgeschichte einer atypischer Heldengruppe die durch die Entscheidungen, die ihr in der unwirtlichen Umgebung trefft, zur Legende wird. Jede Reise ist einzigartig und richtet sich nach euren Handlungen – eine Reihe von Geschichten in denen alles auf dem Spiel steht und die Welt auf eure Entscheidungen reagiert. Formiert einen Trupp oder zieht allein in einen andersweltlichen Grenzraum des Wilden Westens und macht jede Legende zu eurer eigenen.

Quelle: Devolver Digital