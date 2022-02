Road 96 soll im April erscheinen XBU MrHyde am Di, 15.02.2022, 13:00 Uhr

Wie Ravenscourt und DigixArt mitteilten, soll ihr Titel Road 96 im April auf Xbox Konsolen und für Sony PlayStation erscheinen. Road 96 ist ein sich ständig weiterentwickelndes, story-getriebenes Abenteuerspiel mit Survival-Elementen, in dem die Spieler aus einem Land fliehen müssen, das von einem autoritären Regime regiert wird, das am Rande des Zusammenbruchs steht.



„Die Vorstellung, dass Konsolenspieler bald in der Lage sein werden, ihre ersten Schritte auf der emotionalen Reise in die Freiheit zu machen, ist wirklich aufregend. Road 96, das von den klassischen Road-Trip-Filmen aus den 90er Jahren inspiriert ist, schien wie geschaffen für diese Generation von Konsolen und ihren Besitzern. Lehnen Sie sich zurück und bereiten Sie sich auf einen Roadtrip wie keinen anderen vor.“ sagt Yoan Fanise, CEO & Creative Director bei DigixArt.

Quelle: Ravenscourt