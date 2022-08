River City Girls 2 wurde verschoben

Das Entwicklerstudio WayForward gibt an, dass der Actiontitel River City Girls 2 nicht wie geplant im Spätsommer diesen Jahres erscheinen wird. Der Termin wurde auf ein unbestimmtes Datum nach hinten verschoben.

River City update! To ensure the most polished experience possible, River City Girls 2 will be launching in North America sometime after its originally expected late summer 2022 release window. Please stay tuned for a new release date. For now, please check out the cover art! pic.twitter.com/vYyM0h8JrY