River City Girls 2 erhält bald einen Performance Patch

Die Jungs von WayForward haben die Tests für den Performance Patch von River City Girls 2 beinahe abgeschlossen. Somit wird der Patch im nächsten den verschiedenen Plattformen zu Prüfung vorgelegt. Als Nächstes werden die Entwickler daher einen Releasetermin für den neuen Patch samt allen Änderungen veröffentlichen.

News from River City! We've been hard at work on a River City Girls 2 performance patch on all platforms, and we are nearly finished testing and getting ready to submit it to first parties for approval. We'll update you once we have a solid date. Thanks for your patience! pic.twitter.com/7tgiCqZO3b