Ring frei für Big Rumble Boxing: Creed Champions XBU TNT2808 am Mi, 09.06.2021, 10:45 Uhr

Was kommt dabei heraus, wenn Koch Media, Survios und Metro Goldwyn Mayer Studios gemeinsame Sache machen? Das Boxspiel Big Rumble Boxing: Creed Champions natürlich! Das Spiel, basierend auf dem Rocky- und Creed-Franchise, soll noch in diesem Jahr für die Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Ihr kämpft dabei als Legenden, etwa Adonis Creed oder Rocky Balboa. Im Arcade-Modus kämpft ihr euch durch die verschiedenen Box-Ligen an die Spitze, in klassischen Rocky-Trainings-Sequenzen trainiert ihr eure Technik. Und im lokalen Multiplayer gebt ihr dann euern Freunden so richtig auf die Mütze.

Viel mehr Informationen haben wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht für euch, aber wir halten natürlich weiter die Augen offen und berichten, sobald wir neue Details herausfinden. Habt ihr denn Lust auf das Boxspiel?

Quelle: Koch Media