Mit Big Rumble Boxing: Creed Champions kräftig austeilen am Di, 07.09.2021

Wer virtuell ein paar Faustschläge verteilen möchte, kann dies seit letztem Wochenende mit Big Rumble Boxing: Creed Champions auf Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC tun. Hier sind der Launch-Trailer und offizielle Infos für euch:



Big Rumble Boxing: Creed Champions bringt die packende Intensität des Creed-Boxens zum ersten Mal auf Konsolen- und PC-Plattformen. Spieler schlüpfen in die Boxhandschuhe von 20 legendären Charakteren aus den Creed- und Rocky-Universen, wie dem titelgebenden Adonis Creed, Rocky Balboa, Apollo Creed, Ivan und Viktor Drago, oder Clubber Lang. Ob man sich durch die Ränge der Box-Ligen im nervenaufreibenden Arcade-Modus kämpft und dabei die individuellen Geschichten der Charaktere erlebt, seine Boxfähigkeiten in einer klassischen Rocky-Trainings-Sequenz perfektioniert oder im unterhaltendem, lokalen Multiplayer-Modus seine Freunde auf die virtuellen Bretter schickt – Spieler erwartet ein Action-geladenes Arcade-Boxerlebnis der Extraklasse.

Die Spieler müssen sich auf dem Weg, der unangefochtenen Champion zu werden, in klassischen Creed- und Rocky-Trainingssequenzen beweisen.

Man erlebt bekannte aber auch noch nie zuvor erzählte Geschichten der 20 verschiedenen legendären Charaktere.

Spieler sind hautnah dabei und erleben noch einmal die unvergesslichen Momente aus der Blockbuster-Filmreihe.

Big Rumble Boxing: Creed Champions zeichnet sich durch eine intuitive, zugängliche Steuerung und eine robuste, knallharte Boxmechanik aus, die leicht zu erlernen und schwer zu meistern ist. So hat jeder die Chance, zum ultimativen Sieger gekrönt zu werden.

Quelle: KochMedia