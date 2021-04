RiMS Racing braust im August los XBU MrHyde am So, 18.04.2021, 13:15 Uhr

Ein brandneues Motorrad-Rennspiel mit dem Titel "RiMS Racing" ist derzeit in der Mache und soll am 19. August 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, PS5 und PC im Handel erhältlich sein. Hier sind ein kurzer Teaser und weitere Infos für euch:



RiMS Racing macht die Mechanik des Motorrads zu einem der zentralen Bestandteile des Spiels und bietet so ein besonderes Simulationserlebnis, bei dem die Spieler technisches wie auch fahrerisches Können miteinander kombinieren müssen. Durch ein innovatives Mechanik-Managementsystem kann jede Komponente des Motorrads optimiert werden – bis hin zum kleinsten Bauteil. Mit über 500 verfügbaren offiziellen Teilen und mehr als 200 offiziellen Ausrüstungsgegenständen für Fahrer bietet RiMS Racing genug Individualisierungsoptionen für alle Wünsche und Vorlieben der Spieler.



Wie bei echten Fahrern kann auch im Spiel der Zustand der Maschine in Echtzeit analysiert werden, um das Setup zu perfektionieren. Von der Temperatur der Bremsscheiben und dem Reifendruck bis hin zum Verhalten der Aufhängung und der Elektronik – die realistische und präzise Physik von RiMS Racing stellt jede Gefahrenquelle eines echten Rennens nach.



Spieler beginnen ihr Abenteuer mit der Wahl eines Motorrads aus acht der leistungsstärksten europäischen und japanischen Modelle, die dank der engen Zusammenarbeit mit ihren Herstellern beispiellos präzise nachgebildet wurden. Das verlinkte Video zeigt die MV Agusta F4 RC und ihre Präzisionsmechanik. Das Vierzylinder-Bike mit über 200 PS ist MV Agustas Flaggschiff – ausgestattet mit einem Ohlins TTX 36-Stoßdämpfer, einer Brembo-Radialbremsanlage sowie einer überwiegend aus Karbon gefertigten Verkleidung. Alle diese Komponenten wurden für RiMS Racing bis ins kleinste Detail nachgebildet.



Eine weitere bekannte Maschine, die die Spieler lieben werden, ist die Ducati Panigale V4 R. Bei diesem Meisterwerk von Ducati, dem italienischen Hersteller von sportlich inspirierten Motorrädern, die sich durch leistungsstarke Motoren, innovatives Design und modernster Technik auszeichnen, wurde jedes Detail speziell für den Rennsport entwickelt: Aerodynamik, Fahrwerk, Leistung und selbst der Sound des Motors.



Spieler erwarten zehn originalgetreu nachgebildete offizielle Rennstrecken, darunter Silverstone Circuit, WeatherTech Raceway Laguna Seca, Suzuka Circuit, Nürburgring GP und Circuit Paul Ricard. Für diejenigen, die Straßen bevorzugen, wurden fünf Strecken in atemberaubenden Landschaften der Vereinigten Staaten, Norwegens, Australiens, Spaniens und Italiens nachgebildet – für eine noch mal andere Rennerfahrung auf zwei Rädern.

Quelle: NACON