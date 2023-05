RIDE 5 zeigt neues Gameplay-Material

Milestone freut sich, neue Eindrücke des Gameplays von RIDE 5 zu veröffentlichen. Als erster New-Gen-only-Titel von Milestone wird RIDE 5 ab dem 24. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Epic erhältlich sein.



RIDE ist eine Zweirad-Motorsport-Serie, die in der Welt der digitalen Zweiräder keine Parallele kennt, denn sie spricht den Verstand und das Herz der Spieler gleichzeitig an. Und wenn es darum geht, den Verstand zufriedenzustellen, so haben die Entwickler erkannt, dass sie höchste Priorität auf die technischen Aspekte setzen müssen.



RIDE 5 wird das erste Spiel von Milestone sein, das ausschließlich für die neueste Konsolengeneration sowie PC entwickelt wurde. Diese Entscheidung wurde durch den Wunsch der Fans vorgegeben, die höchsten Qualitätsstandards durch eine Reihe technischer Neuerungen zu erzielen. Die Motorräder wurden verbessert, zum Beispiel mit einem Schwerpunkt auf Glas, dem Rendering von Materialien und ihrer polygonalen Darstellung. Die Physik wurde ebenfalls verbessert und verfügt über mehr anpassbare Parameter und eine größere Genauigkeit, während die Kontrahenten des Spielers von einer künstlichen Intelligenz mit mehreren Aggressivitätsstufen gesteuert werden, was sich in unterschiedlich offensiven Überholmanövern niederschlägt. RIDE 5 ist zudem darauf bedacht, für jeden zugänglich zu sein, um auch den weniger erfahrenen Spielern, die zum ersten Mal ins Rennen gehen, viel Spaß zu garantieren. Neurale Hilfen werden Anfängern helfen, eine weniger steile Lernkurve zu durchlaufen und die für sie passende Herausforderung zu finden.

Quelle: Plaion