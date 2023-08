RIDE 5 von Milestone ist ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Do, 24.08.2023, 13:15 Uhr

Milestone verkündet heute die Veröffentlichung von RIDE 5. Der neueste Teil des Zweirad-Rennspiels, in dem virtuelle Biker ihre Traummotorräder auf Rennstrecken in der ganzen Welt fahren können, ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Epic erhältlich.



Mit RIDE 5 werden die Spieler die umfangreichste Reise in der Geschichte der Serie erleben. Sie kommen in den Genuss eines überarbeiteten Karrieremodus, der zum ersten Mal in der Serie einen Erzähler enthält, der die über 200 spielbaren Events vorstellt - von Meisterschaften bis hin zu Einzelrennen oder Zeitrennen - sowie die 10 Rivalen, die dem Spielmodus eine wettbewerbsorientierte Dimension verleihen. Die Ereignisse im Karrieremodus werden sich über zwei Pfade entfalten, die eine geradlinige Hauptprogression und eine sekundäre Reihe von Ereignissen für Rennen mit hohem Risiko und hoher Belohnung bieten. Bei den Rivalen handelt es sich um die besten Fahrer des Spiels. Sie werden einzigartige Persönlichkeiten, Hintergründe und eine eigene Ästhetik haben, und ihre Wege werden sich entscheidend mit dem Fortschritt der Spieler kreuzen. Das Überwinden von Rivalen wird entscheidend sein, um an die Spitze der Leaderboards zu gelangen, einem neuen Ranglistensystem, das die Leistung der Spieler auf ihrem Weg zum besten Fahrer der Welt verfolgt. Die Bemühungen der Spieler im Karrieremodus werden sich auch in der Entwicklung ihres Hauptquartiers widerspiegeln, das größer wird, um mehr und mehr Mechaniker und Ingenieure zu beherbergen, je nach Position in der globalen Rangliste.



RIDE 5 ist in der Motorradkultur verwurzelt und bietet auch Ausdauerrennen, die jetzt die Funktionen zum Speichern und Zurückspulen während des Rennens unterstützen und dem Spieler mehr Kontrolle und Flexibilität bieten. Eine wichtige Funktion für Rennen von 20 Minuten bis 24 Stunden.



Mit einer Reihe von technologischen Fortschritten nutzt RIDE 5 die Leistung von Konsolen der neuen Generation und High-End-PCs voll aus und bietet die bisher realistischste und authentischste Fahrsimulation. Ein bemerkenswertes Feature ist das brandneue Himmelssystem, das den Tag-Nacht-Zyklus genau simuliert.

Das System umfasst volumetrische 3D-Wolken, die ihre Form dynamisch verändern und je nach Dichte mit dem Licht interagieren, was zu atemberaubenden Aussichten führt. Darüber hinaus berechnet das neue dynamische Wettersystem Strecken- und Lufttemperaturen in Echtzeit, um realistische Wetteränderungen zu simulieren und den Rennen einen Hauch von Unvorhersehbarkeit zu verleihen.



RIDE 5 bietet nicht nur höchste visuelle Genauigkeit, sondern hat auch die Motorradphysik erheblich verbessert. Das Spiel verfügt jetzt über physikalischen und grafischen Reifenabbau, eine neue simulierte Interaktion zwischen Fahrer und Motorrad und ein überarbeitetes Federungssystem. Diese Verbesserungen zeigen das Engagement von Milestone, den höchsten Grad an Realismus in der Serie zu erreichen. Wie im richtigen Leben wird es entscheidend sein, die richtige Einstellung des Motorrads zu finden, um voll und ganz in die Fahrt einzutauchen und sich mit dem Motorrad zu identifizieren. Um dem individuellen Fahrstil gerecht zu werden, bietet RIDE 5 dem Spieler eine Vielzahl von Einstellungen, die er nach seinen Vorlieben anpassen kann.



Emotionen kennen keine Grenzen, und RIDE 5 will jedem die Möglichkeit geben, seinen Traum auf zwei Rädern zu leben. Um dies zu erreichen, wird ein erweiterter Satz von Fahrhilfen weniger erfahrenen Spielern beim Bremsen, Kurvenfahren, Lenken, Gas geben, der idealen Flugbahn und verschiedenen anderen Parametern helfen. Diese Hilfen sollen dabei helfen, selbst die anspruchsvollsten Strecken zu meistern und sicherzustellen, dass die Spieler das Spiel in vollen Zügen genießen können.



RIDE 5 wird auch verbesserte Multiplayer-Spielmodi und -Funktionen bieten. Online können die Fahrer sich in Cross-Play-Lobbys auf Konsolen (PlayStation 5 vs. Xbox Series X | S) und auf dem PC (Steam vs. Epic Games Store) zusammenfinden und so ihren Ehrgeiz anheizen, die globalen Ranglisten zu erklimmen. Als Reaktion auf das Feedback der Community führt das Spiel auch den Split-Screen-Modus wieder ein, der es ermöglicht, sich Seite an Seite auf der Couch zu messen.



RIDE 5 wurde mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt und bietet mit dem Race Creator einen hochgradig anpassbaren Spielmodus, der virtuellen Bikern endlose Unterhaltung bietet. Mit diesem Feature haben die Spieler die Möglichkeit, ihre eigenen Rennen und Meisterschaften zu entwerfen und jeden einzelnen Aspekt des Wettbewerbs zu kontrollieren, wie z. B. das Punkte- und Regelsystem sowie die erlaubten Motorradkategorien. Interessanterweise erstreckt sich die Anpassung auch auf die von der KI gesteuerten Fahrer, so dass die Spieler ihre Motorräder und Anzüge personalisieren und sogar die Gegner, gegen die sie antreten wollen, selbst auswählen können.

Quelle: Plaion