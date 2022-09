Rhythmus-Shooter Metal: Hellsinger ist erhältlich

Der Rhythmus-Shooter Metal: Hellsinger von The Outsiders und Funcom ist ab sofort auf PC, PS5 und Xbox Series spielbar. Zum höllisch guten Metal-Soundtrack schießen und schnetzeln sich die Spieler durch Dämonenhorden, immer im Rhythmus der Musik.



Legendäre Artists des Genres, wie Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God) und Tatiana Shmayluk (Jinjer), sind auf den eigens für das Spiel komponierten Tracks zu hören. Auf der gamescom gewann der Titel bereits die Preise für das Beste Action Game und das Most Wanted PC Game.



Zusätzlich zum Launch gibt Funcom heute auch die Kollaboration mit DRKN bekannt, um höllisch gute Kleidung mit exklusiven Metal: Hellsinger-Artworks anzubieten.



Dave Goldfarb, Creative Director bei The Outsiders, sagt: „Es war ein langer Weg (3 Jahre!) bis zu diesem schicksalhaften Tag, aber wir sind endlich da! Wir freuen uns sehr, Metal: Hellsinger mit euch allen zu teilen und hoffen, dass ihr diesen reinen Metal-Rhythmus-Shooter und die epische Reise der Unknown durch die acht Höllen genießen werdet. Denkt daran: Headbangen ist nicht erforderlich, aber empfohlen. Vielen Dank und gute Jagd in den Höllen!”



Seit Juni haben über eine Millionen Hellsinger die kostenlose Demo heruntergeladen, ihre Scores im ersten Level verbessert und ihre Begeisterung Online mitgeteilt. Das Metal: Hellsinger gamescom-Konzert hat eine gesamte Halle bis zur Kapazität von 3500 Personen gefüllt, mit Hunderttausenden mehr, die online zugeschaltet haben.



Jetzt ist es Zeit für die volle Dröhnung: Spieler können sich durch eine ganze Kampagne schießen, die Leaderboards im Torment-Modus erklimmen, ein Arsenal an unterschiedlichen Waffen nutzen, um Dämonen zu intensiven Rhythmen zu zerstören und zum kompletten Soundtrack grooven.

Quelle: Funcom