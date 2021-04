Retro Machina erscheint im Mai Knuffte am Mi, 21.04.2021, 14:30 Uhr

Das Retro-futuristische Action Puzzle Retro Machina erscheint am 12. Mai. So gibt es der Publisher Super Com an. Retro Machina wird für Xbox One und Series, PS4 und PS5, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen.

Zudem hat Super Com einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr hier sehen könnt:

Quelle: Super.com