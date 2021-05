Retro Machina ab heute verfügbar Amortis am Mi, 12.05.2021, 15:15 Uhr

Inspiriert von den Werken legendärer Science-Fiction-Autoren wie Arthur C. Clarke und Isaac „Drei Gesetze der Robotik“ Asimov, ruft Retro Machina in einer charmanten, retro-futuristischen Ästhetik Gefühle der Nostalgie hervor, gemischt mit Hoffnung auf die Zukunft. Seit Hunderten von Jahren wird die weitläufige High-Tech-Metropole Endeavour City von einer Gesellschaft von Robotern, die einer strengen gesellschaftlichen Regel folgen, pflichtbewusst unterhalten: Es werden keine Unvollkommenheiten toleriert. Eine solche Arbeiter-Drohne beginnt, die Geschichte von Endeavour in Frage zu stellen, und muss nach ihrer Vertreibung mysteriöse, zerstörte Gebiete jenseits der Glaskuppel erkunden, die die Stadt umgibt. Die Spieler werden ihren Verstand - und ein paar Ersatzteile - einsetzen, um Feinde auszutricksen, Rätsel zu lösen und schließlich die Antworten zu erhalten, die sie suchen.

Während du vielleicht nicht die Größe oder Stärke eines Militärroboters hast, hast du als Arbeiter-Drohne die Möglichkeit, dich in die Gedanken deiner Mitroboter zu hacken und sie dazu zu bringen, deine schmutzige Arbeit zu erledigen

Verwenden Sie diesen STEM-Abschluss: Als Roboter ist es unvermeidlich, dass Systeme ausfallen und Reparaturen erforderlich werden. Stellen Sie eine Sammlung von Ersatzteilen und Werkzeugen zusammen, um sich selbst zu reparieren und Ihre Defensiv- und Offensivfähigkeiten zu verbessern

Es ist Lloyd John Dunns Welt, in der du nur lebst: Ein wunderschönes und definitiv retro-futuristisches Design durchdringt vier wunderschöne Biomes, die erforscht werden können. Jeder von ihnen füllte sich mit gefährlichen Feinden, herausfordernden Bossen und einer Vielzahl von cleveren Rätseln und verborgenen Geheimnissen, die es zu entdecken gilt

Ein aufregendes Rätsel: Nur wer waren die Ureinwohner von Endeavour City und was ist mit ihnen passiert? Entdecken Sie die Wahrheit hinter ihrem Verschwinden und versuchen Sie, einen Weg zu finden, um sie zurückzubekommen - wer wird die Roboter reparieren, wenn alles kaputt geht?

Quelle: Super.com