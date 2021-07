Retail-Versionen von Observer: System Redux verspäten sich XBU MrHyde am So, 04.07.2021, 13:30 Uhr

Wie das Bloober Team mitteilte, werden sich die physischen Versionen von Observer: System Redux für die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S etwas verspäten. Zum Preis von 29,99 Euro werden die Versionen nun am 23. Juli in den Handel kommen.

Quelle: Bloober Team S.A.