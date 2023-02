Resident Evil 4 zeigt Gebiete, Gegner und Gameplay XBU MrHyde am Mo, 27.02.2023, 09:45 Uhr

Capcom enthüllte am Wochenende neue Details zum kommenden Actionspiel Resident Evil 4. Der neueste Blick auf den Titel gab einen Einblick in die Erkundung mehrerer neuer Umgebungen durch Leon S. Kennedy, einen Schlagabtausch mit Jack Krauser und vieles mehr.



Neben diesen Gameplay-Enthüllungen kündigte der Trailer auch eine kommende Demo für Resident Evil 4 an und bestätigte, dass der "The Mercenaries"-Modus nach der Veröffentlichung als kostenloser DLC zurückkehren wird. Resident Evil 4 erscheint am 24. März 2023 für Xbox Series X|S, PS4, PS5 und PC via Steam.



Auf ihrer erschütternden Flucht aus einem kleinen europäischen Dorf, das von Las Plagas heimgesucht wurde, müssen Leon und Ashley Graham mehrere Umgebungen durchqueren, die von der Sekte der Los Illuminados kontrolliert werden. In einem weitläufigen Schloss, verfallenen Minen und mehr treffen sie auf noch mehr infizierte Dorfbewohner, geistesgestörte Kultisten und heimtückische Feinde, die durch den Las Plagas-Parasiten gestärkt wurden. Leon und Ashley müssen sich vor diesen Gegnern in Sicherheit bringen und gleichzeitig die versteckten Mechanismen, mysteriösen Rätsel und zahlreichen Geheimnisse entschlüsseln. Der Weg des Duos in die Sicherheit kreuzt sich auch mit dem berechnenden Special Forces Major Jack Krauser.



Der Trailer kündigte auch einige spannende Erlebnisse für Fans an, die der Veröffentlichung von Resident Evil 4 entgegenfiebern, und für diejenigen, die nach dem Abschluss der Hauptkampagne zusätzliche Herausforderungen suchen. Um den Fans die Zeit bis zum 24. März zu vertreiben, wurde die Resident Evil 4-Demo angekündigt. Spezialagenten, die sich in Resident Evil 4 noch mehr Herausforderungen stellen wollen, werden sich freuen zu hören, dass der beliebte Herausforderungsmodus "The Mercenaries" als kostenloser DLC nach der Veröffentlichung zurückkehrt.

Quelle: Capcom