Resident Evil 4 Story-DLC Separate Ways ist erhältlich XBU MrHyde am Mo, 25.09.2023, 17:15 Uhr

Separate Ways ist mittlerweile für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich. Separate Ways enthüllt die Geschichte von Ada Wong und folgt der mysteriösen Agentin auf einer geheimen Mission, die sich mit der Suche von Leon S. Kennedy nach der vermissten Tochter des Präsidenten überschneidet. Adas Abenteuer bringt die Survival-Horror-Action von Resident Evil 4 mit neuen Gameplay-Elementen, die ein noch spannenderes und rasanteres Erlebnis bieten, auf ein neues Level.



Zusätzlich zum Separate Ways DLC werden neue Inhalte für "The Mercenaries" veröffentlicht. Dieses kostenlose Update für den beliebten zusätzlichen Spielmodus ist ab sofort für alle verfügbar, die Resident Evil 4 besitzen, und heißt Ada Wong und ihren berüchtigten Arbeitgeber Albert Wesker in der Liste der spielbaren Charaktere willkommen.

Quelle: Capcom