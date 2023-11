Remnant II: The Awakened King ist jetzt verfügbar XBU MrHyde am Mi, 15.11.2023, 16:45 Uhr

Ab sofort ist The Awakened King, der erste DLC für den erfolgreichen Koop-Shooter Remnant II, für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. The Awakened King gibt es zum Preis von 9,99 Euro. Mit dem DLC-Bundle für 24,99 € erhalten Spieler außerdem nicht nur Zugriff auf The Awakened King, sondern auch auf zwei weitere Teile, die nächstes Jahr erscheinen.



In Remnant II stellen sich Spieler allein oder im Team mit zwei anderen Spielern in verzweigten Questreihen furchteinflößenden Feinden.



Mit The Awakened King wird das Spiel um eine neue Storyline und einen Archetypen erweitert, erhält neue Dungeons und eine neue Region. Mit neuen Waffen kämpfen Spieler gegen neue Feinde und treffen neue Charaktere. Es gilt die Mysterien des „Einzig Wahren Königs“ in einem zuvor verborgenen Bereich in Losomn zu enthüllen.

Quelle: THQ Nordic