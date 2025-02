Releasetermin von Elden Ring Nightreign steht fest XBU MrHyde am Fr, 14.02.2025, 13:50 Uhr

ELDEN RING NIGHTREIGN, das eigenständige Multiplayer-Koop-Action-Survival-Spiel von FromSoftware, erscheint am 30. Mai 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam. Das Spiel ist im ELDEN RING-Universum angesiedelt und stellt Spielende zusammen mit ihren Mistreitern vor PvE-Kämpfe in einer rauen, gnadenlosen Welt. ELDEN RING NIGHTREIGN kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden.

Quelle: BandaiNamco