Releasedatum zu Trash Quest bekannt XBU TNT2808 am Do, 09.12.2021, 09:45 Uhr

Bereits morgen, am 10. Dezember, könnt ihr euch auf der Xbox One und Xbox Series X/S durch Trash Quest, ein Metroidvania ohne Checkpoints, wuseln - ihr schlüpft in die Rolle eines Waschbären.

Um etwas besser zu verstehen, was euch genau erwartet, gibt es heute auch einen passenden Explanation Trailer, der euch die Grundzüge des Spieles erklärt:

Quelle: RedDeer.games