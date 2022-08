Releasedatum von Police Simulator: Patrol Officers enthüllt XBU MrHyde am Di, 23.08.2022, 17:00 Uhr

Wie jetzt bekannt wurde, wird Police Simulator: Patrol Officers von Entwickler Aesir Interactive und Publisher astragon Entertainment am 10. November 2022 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen.



Doch die Reise ist mit der Veröffentlichung von Police Simulator: Patrol Officers noch lange nicht zu Ende: Das Spiel wird auch in der Zeit nach Release mit kostenlosen Updates und Inhalten sowie neuen DLCs versorgt, davon sind einige:

Ein brandneues leistungsstarkes Fahrzeug: Das Urban Terrain Vehicle erhalten alle, die sich das Spiel für PC und Konsolen vorbestellen, als Teil der Steelbook-Edition oder die das Spiel während der Early Access-Phase gekauft haben oder kaufen werden. Ab Release wird das zusätzliche Streifenfahrzeug als DLC zu einem Preis von 2,99 Euro erhältlich sein.

Eine zusätzliche Alternative zur Festsetzung: Durch das Zielen oder Verwenden einer Elektroschockpistole oder durch das Anvisieren der Polizeiwaffe können fliehende Verdächtige zum Stoppen bewegt werden. Mit einem der kostenlosen Updates wird auch das Aufhalten durch Körpereinsatz möglich sein.

Mehrere Strafzettel verteilen: Begehen die Einwohner:innen von Brighton Straftaten, können virtuelle Gesetzeshüter:innen sie auffordern ein Bußgeld für eine davon zu zahlen oder sie verwarnen. Ein kostenloses Update wird die Möglichkeit ins Spiel bringen alle Bußgeldbeträge kumuliert einzufordern.

Noch mehr Koop-Spaß: Wenn Streifenpolizist:innen im Koop-Modus gemeinsam auf Patrouille gehen, muss die Kommunikation zwischen ihnen einwandfrei funktionieren. Ein kostenloses Update wird hilfreiche Befehlskürzel ins Spiel implementieren, mit denen sie noch besser und gezielter kommunizieren können. Denn nur durch perfektes Teamwork können sie in Brighton gemeinsam für Recht und Ordnung sorgen.

Quelle: Astragon