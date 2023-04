Police Simulator: Patrol Officers bringt neue Features XBU MrHyde am Fr, 28.04.2023, 14:00 Uhr

Mit dem Release von Inhaltsupdate 9.0 bringen Publisher astragon Entertainment und Entwickler Aesir Interactive zwei der von der Community am häufigsten gewünschten Features sowie diverse Verbesserungen in das Spiel Police Simulator: Patrol Officers. Das Update steht ab sofort kostenlos auf allen Plattformen zum Download bereit. Das Hauptspiel ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X und Xbox One erhältlich.



Das sind die Inhalte von Update 9.0:

Personen können ab sofort für mehr als ein Vergehen bestraft werden

Personen können ab sofort für mehr als ein Vergehen verhaftet werden

Die Interaktions-UI wurde angepasst, um Platz für die neue Funktion zu schaffen

Diverse Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Quelle: Astragon