Releasedatum und neuer Trailer zu The Entropy Centre XBU MrHyde am Mi, 05.10.2022, 15:30 Uhr

Wir wissen jetzt, wann The Entropy Centre erscheinen wird. Wie ein neuer Trailer von Playstack verrät, wird der Action-Puzzler am 3. November unter anderem für Xbox One und Xbox Series Konsolen erscheinen.

Quelle: PlayStack