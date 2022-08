Gameplay-Video zum Spiel The Entropy Centre XBU MrHyde am Mo, 22.08.2022, 13:15 Uhr

Der Publisher Playstack und Entwickler Stubby Games stellen euch in einem neuen Gameplay-Video das kommende Spiel The Entropy Centre vor. Es soll noch in diesem Jahr für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PC und PlayStation 5 erscheinen. Die Spielmechaniken werden euch an Portal erinnern:

Quelle: PlayStack