Release-Video zu Hotel Transsilvanien: Schaurig schöne Abenteuer XBU MrHyde am Mi, 16.03.2022, 14:00 Uhr

Nicht nur Kinder dürfen sich auf Hotel Transsilvanien: Schaurig schöne Abenteuer freuen, welches jetzt unter anderem auf Xbox Konsolen digital erhältlich ist. Ihr findet das Spiel hier im Microsoft Store zum Preis von 39,99 Euro. Offizielle Infos und der Launch-Trailer:



In HOTEL TRANSSILVANIEN: SCHAURIG-SCHÖNE ABENTEUER tauchen Spielerinnen und Spieler in einzigartige Welten ein, die auf den klassischen Märchen Rotkäppchen, Ali Baba und die vierzig Räuber und Des Kaisers neue Kleider basieren, aber mit einem gruseligen „Hotel Transsilvanien“-Spin versehen wurden. Als Rotkäppchen Mavis gilt es sich vor dem großen bösen Wolf Wayne vorzusehen, wertvolle Schmuckstücke für den König der Diebe zu sammeln, um in die Höhle der Schätze zu gelangen und Rätsel zu lösen, um die verfallenen Tempel zu öffnen und Kaiser Blobbys neue Kleider zu finden.



Spielerinnen und Spieler können in die Rollen von Drac und Mavis schlüpfen, die beide ihre ganz eigenen Vampirfähigkeiten wie Superkraft, Bewegungsunfähigkeit, Supersprünge und mehr besitzen. Zusätzlich können sie auf ihrem Weg auch andere berühmte Charaktere aus Hotel Transsilvanien treffen. Johnny, Murray, Wayne und andere werden die Spielerinnen und Spieler dazu anleiten, ihre besonderen Fähigkeiten einzusetzen, spannende Quests, hinterhältige Herausforderungen und teuflische Rätsel zu lösen und so versteckte Sammelobjekte zu finden.

Quelle: Outright Games Ltd.