Hotel Transsilvanien: Schaurig schöne Abenteuer erscheint digital

Wie Bandai Namco Entertainment Europe und Sony Pictures Consumer Products mitteilten, arbeitet man derzeit am Spiel Hotel Transsilvanien: Schaurig schöne Abenteuer. Es soll auf PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One (digital) und PC (digital) erscheinen. Die Macher schreiben:



Dieses 3D-Plattform-Abenteuer nimmt die Spielerinnen und Spieler mit auf eine märchenhafte Reise und lässt sie die Kontrolle über ihre Lieblingscharaktere übernehmen. Klassische Geschichten wie "Rotkäppchen" und "Des Kaisers neue Kleider" werden im Spiel neu interpretiert.

Hotel Transsilvanien ist eine der erfolgreichsten Original-Filmreihen von Sony Pictures Animation. Die ersten drei Filme erzielten zusammen ein Einspielergebnis von über 1,3 Milliarden Dollar. Der kommende und letzte Film der Reihe, Hotel Transylvania: Transformania, soll diesen Sommer in die Kinos kommen.

Quelle: BandaiNamco