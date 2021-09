Release-Termin von STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town bekannt XBU MrHyde am Do, 02.09.2021, 16:15 Uhr

Wie Marvelous Europe jetzt bekannt gab, werden die Konsolenversionen von STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town am 15. Oktober 2021 digital in den Stores erscheinen. Es soll für PlayStation 4 und Xbox One auch physische Versionen geben. Das Spiel ist via Abwärtskompatibilität natürlich auch auf den Xbox Series-Konsolen spielbar.

Quelle: Marvelous Europe Limited