STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town ist endlich da XBU TNT2808 am Fr, 15.10.2021, 13:30 Uhr

Das Remake des fast gleichnamigen Harvest Moon-Spieles für den Game Boy Advance schafft es heute auch auf die Xbox One und PlayStation 4 - STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town erscheint digital und in physischer Form.

STORY OF SEASONS, in Japan als Bokujo Monogatari und im Westen zuvor als Harvest Moon bekannt, feiert mit STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town das Seriendebüt auf PlayStation 4 und Xbox One. Das Remake bringt hochauflösende Grafik, eine verbesserte Steuerung, tiefere Interaktionen mit Charakteren und Unterstützung von Trophäen und Erfolgen mit sich.

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town führt Fans der Reihe zurück in die charmante Welt von Mineralstadt und stellt diese gleichzeitig einer neuen Generation von Farmern vor. In dieser friedlichen Szenerie obliegt es den Spielern, allerlei Pflanzen zu kultivieren, für ihre Tiere zu sorgen und Beziehungen mit den Dorfbewohnern aufzubauen, während sie den Bauernhof ihres Großvaters wieder auf Vordermann bringen.

Zusätzlich zur Veröffentlichung von STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town für PlayStation 4 und Xbox One wird Marvelous Europe Limited das Kuhkostüm als kostenlosen DLC im jeweiligen digitalen Store anbieten.

Neben dem Kuhkostüm werden weitere Kostüme wie das Hühner-, Hunde-, Küken- und Schafskostüm ab Veröffentlichung des Titels im PlayStation Store und Microsoft Store für Xbox erwerblich sein.

Über STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town

Basierend auf dem 2003 veröffentlichten Game Boy Advance-Titel Harvest Moon: Friends of Mineral Town, lässt STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town Fans der Reihe durch bekannte Orte und Gesichter Nostalgie aufkommen. In HD-Grafik neuaufgelegt, werden die charmanten Designs und das fesselnde Gameplay eine komplett neue Generation an Farmern begeistern.

Hauptmerkmale:

Einen der beliebtesten Ableger von STORY OF SEASONS wiederentdecken:

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town bewahrt das fesselnde Gameplay, die farbenfrohen Charaktere und den ländlichen Charme des originalen Game Boy Advance-Klassikers von 2003. Begleitet von butterweicher HD-Grafik und einer liebevollen Neugestaltung des ikonischen Schauplatzes, werden sich sowohl Serienkenner als auch Neulinge schnell vom lieblichen Treiben in Mineralstadt verzaubert fühlen.

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town bewahrt das fesselnde Gameplay, die farbenfrohen Charaktere und den ländlichen Charme des originalen Game Boy Advance-Klassikers von 2003. Begleitet von butterweicher HD-Grafik und einer liebevollen Neugestaltung des ikonischen Schauplatzes, werden sich sowohl Serienkenner als auch Neulinge schnell vom lieblichen Treiben in Mineralstadt verzaubert fühlen. Ein einfaches Leben in Mineralstadt führen: Um der Farm ihres Großvaters neues Leben einzuhauchen und sich den Lebensunterhalt zu verdienen, machen sich Spieler die Kräfte der Natur zunutze, hegen ihre Pflanzen und ziehen Nutztiere groß. Mit mehr als 20 verschiedenen Nutzpflanzen, einer Vielzahl an Tieren – von Alpakas bis hin zu Angorakaninchen –, wechselnden Jahreszeiten und neuen Fertigkeiten gleicht kein Tag dem anderen.

Um der Farm ihres Großvaters neues Leben einzuhauchen und sich den Lebensunterhalt zu verdienen, machen sich Spieler die Kräfte der Natur zunutze, hegen ihre Pflanzen und ziehen Nutztiere groß. Mit mehr als 20 verschiedenen Nutzpflanzen, einer Vielzahl an Tieren – von Alpakas bis hin zu Angorakaninchen –, wechselnden Jahreszeiten und neuen Fertigkeiten gleicht kein Tag dem anderen. Freundschaften mit den Dorfbewohnern schließen: Mineralstadt beherbergt eine Fülle freundlicher Gesichter, die den Spielern dabei helfen, sich in ihrer neuen Heimatstadt einzuleben. In ihrem Alltag lernen Spieler die Dorfbewohner kennen und erfahren deren einzigartigen Geschichten – und vielleicht finden sie sogar die große Liebe!

Mineralstadt beherbergt eine Fülle freundlicher Gesichter, die den Spielern dabei helfen, sich in ihrer neuen Heimatstadt einzuleben. In ihrem Alltag lernen Spieler die Dorfbewohner kennen und erfahren deren einzigartigen Geschichten – und vielleicht finden sie sogar die große Liebe! Reichlich Aktivitäten für freie Tage: Spannende Rennen auf dem Sattel eines Pferdes, die Jagd nach der beeindruckendsten Forelle und das Präsentieren der kulinarischen Kreativität sind nur einige der vielen Festivitäten im gefüllten Kalender, dank derer es nie langweilig in Mineralstadt wird. Wer es eher ruhiger haben möchte, kann in der örtlichen heißen Quelle entspannen, die Tiefen der Minen erforschen oder die saisonalen Geheimnisse der Stadt erkunden.

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town wird in Europa von Marvelous Europe Limited herausgegeben und ist ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. In physischer Form ist das Spiel bei teilnehmenden Händlern und in digitaler Form im PlayStation Store und Microsoft Store für Xbox erhältlich.

Quelle: Marvelous Europe Limited