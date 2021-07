Residual wird am 9. September 2021 digital erscheinen, das gaben OrangePixel und Publisher Apogee Entertainment nun bekannt. Der Entwickler veröffentlicht wöchentlich auch Entwicklertagebücher, die euch Eindrücke in die Arbeit und natürlich den Indietitel selbst geben. Die aktuelle Version haben wir euch in die News gepackt.

Quelle: Apogee Entertainment