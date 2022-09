Release-Termin von Marvel's Midnight Suns steht fest XBU MrHyde am Di, 13.09.2022, 07:45 Uhr

Am 2. Dezember 2022 wird Marvel's Midnight Suns für Xbox Series X|S, Windows PC und PlayStation 5 erscheinen, das gaben 2K und Marvel Entertainment jetzt bekannt. Die Ankündigung erfolgte als Teil des Disney & Marvel GAMES SHOWCASE.



Sie wird begleitet von einem neuen Gameplay-Trailer, der zeigt, was die Spieler in Marvel's Midnight Suns alles tun können. Als neuer, individuell anpassbarer Marvel-Charakter Hunter führen die Spieler ein mächtiges Team übernatürlicher Superhelden an, die sich gegen immer üblere unheilige Bedrohungen zur Wehr setzen müssen. Dabei erleben sie ein taktisches Marvel-Spiel, das seinesgleichen sucht.



"Mit Marvel's Midnight Suns hatten wir die Gelegenheit, tief in die dunkle Seite von Marvel einzutauchen und ein paar übernatürliche Helden einzuführen, die manchen Marvel-Fans vielleicht noch nicht vertraut sind", erklärt Jake Solomon, Creative Director bei Firaxis Games. "Die Prequel Shorts beleuchten die Ereignisse vor dem Spiel und füllen die Welt von Marvel's Midnight Suns mit Leben."

Quelle: 2KGames