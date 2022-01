Release-Termin von Infernax bekannt

Wie der Publisher The Arcade Crew und der Entwickler Berzerk Studio mitteilten, wird Infernax am 14. Februar 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Ob euch der Titel am Valentinstag viel Liebe bringen wird, entscheidet vielleicht schon der neue Trailer.



Infos zum Titel:



Infernax' Vorzeigeritter und Junggeselle Alcedor kehrt von einer brutalen Schlacht zurück und muss feststellen, dass sein Haus von gefräßigen Bestien aus der Unterwelt überrannt wurde. Bewaffnet mit seinem treuen Streitkolben und seinem hinreißenden Lächeln muss Alcedor das Schicksal seiner Welt schultern, während er es mit unheiligen Mächten aufnimmt, mächtige Fähigkeiten und Upgrades erwirbt, die Geheimnisse seines Landes aufdeckt und sein Vermächtnis durch moralische Fragen gestaltet. Infernax hat das Zeug zu einer klassisch schwierigen Herausforderung – und wer mit den belohnenden Kämpfen gegen die Unholde der Hölle zurechtkommt, wird viele schlaflose Nächte genießen – während man sich mit einem äußerst fesselnden Abenteuer vertraut macht.

Quelle: The Arcade Crew