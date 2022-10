Infernax stellt euch The Stranger vor XBU MrHyde am Mi, 26.10.2022, 09:30 Uhr

Das Indiegame Infernax von The Arcade Crew und Berzerk Studio hat jetzt einen neuen spielbaren Charakter, komplett mit einer vom Retro-Horror inspirierten Eishockeymaske. The Stranger ist ein tödlicher Gegner, bewaffnet mit einer Schrotflinte und einer Vielzahl von stumpfen Gegenständen, die in der Lage sind, extrem befriedigende Mengen an Blut zu produzieren, während man seine Feinde damit ausschaltet.



The Stranger kann sofort freigeschaltet werden, indem man einen neuen Spielstand auf Steam, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One oder auf PlayStation 4 startet.

Quelle: The Arcade Crew