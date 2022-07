Release-Termin von Bunny Park steht fest XBU MrHyde am Fr, 29.07.2022, 15:00 Uhr

SOEDESCO hat jetzt angekündigt, dass Bunny Park am 30. September 2022 sowohl digital als auch physisch für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Nintendo Switch erhältlich sein wird. In Bunny Park können die Spieler ihren eigenen charmanten Naturpark verwalten. Es gibt viele Möglichkeiten, den Park zu dekorieren, um Häschen anzulocken, und eine Vielzahl von Häschen zu sammeln. Die Häschen können mit Snacks und Streicheleinheiten bei Laune gehalten werden und der Park kann erweitert werden, um seine Beliebtheit zu steigern und ihn für Häschen attraktiver zu machen.

Quelle: Soedesco