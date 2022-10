Habt jetzt viel Spaß im Bunny Park XBU MrHyde am Di, 04.10.2022, 14:30 Uhr

Das neue Casual-Simulationsspiel Bunny Park ist nun auf den Plattformen Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games, PS4, PS5 und Nintendo Switch erhältlich. SOEDESCO und Cozy Bee Games feiern die Veröffentlichung mit einem brandneuen Launch-Trailer. Das physische Veröffentlichungsdatum dieses flauschigen Spiels ist für November angesetzt.



Bunny Park wurde von der unabhängigen Einzelentwicklerin Éloïse Laroche entwickelt, die auch als Cozy Bee Games bekannt ist. Obwohl Bunny Park bereits auf Steam erhältlich ist, freut sich Éloïse, dass der Titel auch auf Konsolen erscheint: „Es freut mich sehr zu sehen, dass ein Spiel, in dem es darum geht, einen friedlichen Park für deine Haustiere zu bauen, bei so vielen Menschen Anklang findet! Ich fand es toll, die Parks zu sehen, die jeder bisher erschaffen hat, und ich hoffe, dass wir noch mehr davon sehen werden, wenn das Spiel jetzt auf den Konsolen erscheint!“

Quelle: SOEDESCO