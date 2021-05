Release-Termin von Aragami 2 steht fest XBU MrHyde am Fr, 28.05.2021, 17:15 Uhr

Wie Lince Works jetzt mitteilten, wird Aragami 2 am 17. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen. Ein neuer Gameplay-Trailer soll euch die Wartezeit etwas versüßen. Offizielle Infos:



Lince Works präsentiert stolz die ersten Einblicke in das Gameplay von Aragami 2 mit einen Cinematic-In-Engine-Einblick in den Stealth-Action-Titel. In Aragami 2 stellen sich Spielerinnen und Spieler dem drohenden Terror des Akatsuchi Empire, das das Rashomon Valley bedroht. Die Aragami erheben sich wie ein Clan um das ihrige zu schützen, dabei nutzen sie die Schatten zu ihrem Vorteil.



Das ursprüngliche Aragami begeisterte Fans mit mit einem starken Stealth-Gameplay-Fokus, inspiriert von klassischen Ninja-Erfahrungen – wie Tenchu – und einer Geschichte, die tief in der liebevoll geschaffenen Welt verwurzelt ist. Die Fortsetzung schwingt das Franchise elegant in luftige Höhen mit verbesserten Stealth-Mechaniken und einem vollkommen neuen strategischen Kampfsystem, in dem jeder Zug wohl überlegt sein sollte. Die packende Erzählung von Aragami 2 kann komplett alleine, oder gemeinsam als Koop-Stealth-Action-Adventure, erlebt werden.

Quelle: GameSeer