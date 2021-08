Aragami 2: Story Trailer stellt uns Kurai vor XBU TNT2808 am Mi, 11.08.2021, 14:00 Uhr

In Aragami 2 schlüpfen wir in die Rolle von Kurai - den wir heute in einem Story Trailer näher vorgestellt bekommen. Das Spiel wird am 17. September digital und als Disk unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen und zudem im Game Pass enthalten sein!

Kurai wurde wiedergeboren, um als letzte Hoffnung des Kurotsuba-Clans eine Quest anzunehmen, um sein Volk zu befreien und eine Heilung für deren Fluch zu finden. Das neue Video ist voller Gameplay, zeigt aber auch unglaubliche Cutscenes, die eines der Highlights im Vorgänger waren. Seht es als Vorspeise für den bevorstehenden Launch im September.

Diese Features könnt ihr dann erwarten:

Nutzt euern eigenen Spielstil (Ghost, Spirit, Demon)

Die gesamte Kampagne kann allein oder mit bis zu zwei weiteren Spielern im Koop gespielt werden

Herausfordernde stealthfokussierte Missionen in verschiedenen Gebieten

Eine Vielzahl an Fähigkeiten, Schattenkräften und speziellem Equipment

Agile Bewegungen, die euch das Gefühl eines Ninjas geben

Offene Umgebungen zum Entdecken, die euch den Pfad selbst wählen lassen

Waffen- und Rüstungsanpassungen

Quelle: Lince Works