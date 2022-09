Release-Termin für Fueled Up steht fest XBU MrHyde am Mo, 19.09.2022, 12:00 Uhr

Das Raumschiff-Bergungsspiel Fueled Up erscheint laut einer Mitteilung von Fireline Games jetzt am 13. Oktober für Windows PC, PlayStation 4 und Xbox One. Hier gibt es ein neues Video zum Mehrspielerspaß Fueled Up:

Quelle: Fireline Games