Bunter CoOp-Spaß Fueled Up in der Mache XBU MrHyde am Do, 14.04.2022, 13:20 Uhr

Wer gerne zu zweit Videospiele zockt, kann sich auf Fueled Up von Fireline Games freuen. Der Titel soll noch in diesem Jahr auf den Plattformen Windows PC, PlayStation 4 und Xbox One digital erscheinen. Hier ist der Announcement Trailer für euch.

Quelle: Fireline Games