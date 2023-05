Release-Termin für AEW: Fight Forever angekündigt

THQ Nordic und All Elite Wrestling (AEW) geben bekannt, dass das von YUKE's entwickelte AEW: Fight Forever am 29. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch erscheinen wird.



"Als ich bei der AEW unterschrieben habe, gab mir Tony Khan die Möglichkeit, ein Team von Experten zu suchen, die professionelles Wrestling verstehen und respektieren, um das beste Wrestling Game aller Zeiten zu machen", so Kenny Omega, Executive Vice President sowie ehemaliger AEW World Champion und amtierender World Tag Team Champion von AEW. "Dank unserer fantastischen Zusammenarbeit mt Geta, YUKE's und THQ Nordic bricht nun eine neue Ära der professionellen Wrestling-Spiele an. AEW: Fight Forever übertrifft meine kühnsten Erwartungen und ich bin mir sicher, der 29. Juni wird ein denkwürdiger Tag für Wrestling-Fans und Gamer gleichermaßen."



"Seit unserer ersten Ankündigung haben uns die Fans auf der ganzen Welt ihre Leidenschaft gezeigt und wir von AEW haben durch unsere aufregenden Geschichten und die knallharte Wrestling-Action bewiesen, dass gute Dinge weile haben wollen." so Tony Khan, CEO, GM und Head of Creative von AEW. "Mit Fight Forever haben Kenny und unser Weltklasse-Team ein authentisches, nostalgisches Feeling der legendären Wrestling-Games der Vergangenheit mit der unbeschreiblichen Kreativität von AEW vereint. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Fans eine frische und dringend benötigte Alternative bei den Next-Gen-Wrestling-Games bieten zu können. AEW hat die großartigsten Fans auf dem Planeten und ich hocherfreut, ihnen diesen aufregenden neuen Weg bieten zu können, ihre Stars zu erleben."

Quelle: AEW Games