Der AEW: Fight Forever Release Trailer

Die THQ Nordic GmbH, All Elite Wrestling (AEW) und YUKE’s Co. Ltd. veröffentlichten nun AEW: Fight Forever auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und auf der Nintendo Switch. Wir haben hier den offiziellen Release-Trailer für euch.



Zusätzlich zum Launch des beiden Edition AEW: Fight Forever (UVP 59,99 €) und AEW: Fight Forever Elite Edition (UVP 79,99 €) geben die Firmen bekannt, dass das FTR: Revival Pack (11,99 €) ab sofort als DLC angeboten wird. Das Paket enhält die zusätzlichen Wrestler Dax Harwood und Cash Wheeler sowie die Mini-Games "Join Us" und "Deth Race-X". Das FTR: Revival Pack ist Teil der AEW: Fight Forever Elite Edition oder im Einzelkauf erhältlich.

Quelle: THQ Nordic