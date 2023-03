Release Date-Trailer zu After Us am Start XBU ringdrossel am Di, 28.03.2023, 10:00 Uhr

Die Jungs von Private Division geben an, dass der Actiontiel After Us am 23. Mai 2023 in Europa veröffentlicht wird. Passend dazu wurde auch ein frischer Release Date-Trailer ins Netz gestellt.

Quelle: Private Division