Adventure After Us neu angekündigt

Private Division und Piccolo Studio haben heute im Rahmen der Game Awards After Us angekündigt. Das Adventure-Spiel wird im Frühjahr 2023 für PC auf Steam sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Spieler schlüpfen in die Rolle von Gaia, dem Geist des Lebens, und bringen auf ihrer Reise durch eine surreale, posthumane Welt die Hoffnung auf einen zerstörten Planeten zurück. Um die Seelen ausgestorbener Tiere zu retten, durchqueren sie atemberaubende Umgebungen und nutzen dabei Gaias Kräfte, um die Gefahren zu bekämpfen, die den unwirtlichen Planeten Erde heimsuchen.



After Us verbindet den für Piccolo Studios typischen eindrucksvollen Erzählstil mit überzeugendem Erkundungs- und Adventure-Gameplay. Gaia muss springen, gleiten, sprinten, an Wänden entlanglaufen und schwimmen, um tödlichen Hindernissen und Gegnern auszuweichen. Als Verkörperung des Lebens besitzt sie die Macht, zur Wiederherstellung und zum Wiederaufbau des Planeten beizutragen. Durch die Kraft des Lebenslichts lässt Gaia neue Pflanzen wachsen, die ihr neue Wege offenbaren.



„After Us ist ein Spiel über unser zerstörerisches Vermächtnis und die Hoffnung“, erklärt Alexis Corominas, Game Director bei Piccolo Studio. „Wir wollten ein beeindruckendes Spielerlebnis erschaffen, das eine ergreifende Erzählung mit kreativem Game Design und einzigartigen Spielmechaniken verbindet. Wir freuen uns schon darauf, die Reaktionen auf das Spiel zu erleben, wenn es im kommenden Frühjahr veröffentlicht wird.“



After Us zeigt eine fantastische Welt, die durch die zerstörerischen Handlungen einer zügellosen Gesellschaft entstanden ist und in der die Spieler*innen zehn verschiedene Biome erleben. Dabei erfahren die Spieler*innen mehr über das Schicksal verschiedener imposanter Tiere – wie der letzte Wal durch eine Harpune getötet wurde, wie der letzte Adler in einem Käfig starb oder wie der letzte Hirsch zur Strecke gebracht wurde – bevor sie ihre Geister in die Welt zurückbringen. Jede neue Umgebung stellt Gaia vor neue Herausforderungen und erzählt die Geschichten der letzten Augenblicke dieser Tiere, bevor sie auf dramatische Weise wiedergeboren werden.



„Einer der Grundpfeiler von Private Division ist die Unterstützung von Studios bei der Verwirklichung ihrer kreativen Visionen und es war für uns extrem spannend, wie Piccolo Studio mit diesem neuen und ehrgeizigen Spiel auf seinem früheren Erfolg mit Arise aufbaut“, erklärt Michael Worosz, Chief Strategy Officer bei Take-Two Interactive und Head of Private Division. „After Us verbindet auf wunderschöne Weise eine kunstvolle, abstrakte Welt, fesselndes Gameplay und eine wichtige Geschichte von universeller Bedeutung zu einem unvergesslichen Erlebnis, auf das wir bei Private Division sehr stolz sind.“

