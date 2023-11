Reina kämpft ab Launch in TEKKEN 8 XBU MrHyde am Mo, 13.11.2023, 13:00 Uhr

Mit der Ankündigung von Reina, dem letzten Launch-Charakter, ist das das Roster für TEKKEN 8 nun komplett. Reina, der Lila Blitz, nutzt ihre blitzschnellen Bewegungen, um ihre Gegner zu überwältigen. Sie ist von Geheimnissen umgeben, die einzige bekannte Tatsache über sie ist, dass sie eine Schülerin der Mishima Polytechnical School ist. Außerdem scheint sie ein ganz besonderes Interesse an Jin zu haben, vor allem, wenn sie gegen ihn kämpft.



Das Roster des Spiels wird 32 Charaktere umfassen, wobei sich die Handlung um den Kampf von Jin Kazama und Kazuya Mishima dreht. Neben diesen beiden Charakteren werden die Spieler in der Lage sein, einige Fan-Favoriten wie Paul Phoenix und Yoshimitsu, wiederkehrende Charaktere wie Jun Kazama und Raven sowie die drei brandneuen Neuzugänge zu spielen: Azucena, Victor Chevalier und Reina. In TEKKEN 8 wurden die Modelle aller Charaktere von Grund auf neu gestaltet, um die neueste Konsolengeneration optimal zu nutzen und den Spieler*innen ein besseres Spielerlebnis zu bieten.

Quelle: BandaiNamco